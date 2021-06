Immobili, per l'affitto a studenti fuori sede ecco il vademecum della Camera di commercio

ROMA - Martedì 22 giugno 2021 con avvio alle ore 10.00 su piattaforma Zoom è prevista la presentazione del “Vademecum per la locazione abitativa a studenti fuori sede”.

Il documento - realizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Unità Regolazione del Mercato e Sanzioni) in collaborazione con rappresentanti di inquilini, proprietari, consumatori e agenti di mediazione immobiliare - intende chiarire gli elementi essenziali dei vari tipi di contratti di locazione previsti dalla normativa nazionale.

Il Vademecum è destinato in particolare all’utilizzo da parte degli studenti e dei locatori degli immobili; descrive anche una serie di accorgimenti pratici, con importanti risvolti giuridici, relativi al rapporto tra inquilino e locatore. Dai documenti richiesti agli studenti (soprattutto stranieri) per poter sottoscrivere un contratto di locazione all’eventuale subingresso di uno studente ad un altro; dalle spese accessorie al recesso anticipato; dalla possibilità di avere ospiti in casa agli eventuali benefit fiscali.

Ha dichiarato Beatrice Zanolini, componente del Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “L’internazionalizzazione del sistema formativo milanese e l’attrazione di talenti stranieri sono due temi sui quali la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha sempre posto particolare attenzione, anche per le ricadute che questo tessuto sociale è in grado di generare sul territorio. Il Protocollo d’Intesa “Study in Milano”, avviato già nel 2014 e rivolto agli studenti stranieri, si è sviluppato nel corso degli anni al fine di consolidare ed incrementare il posizionamento internazionale della città. A seguito della pandemia, che ha imposto un allontanamento forzato degli studenti, il Protocollo è stato ora aperto a tutta l’utenza dello studentato, ampliando servizi e agevolazioni per facilitare l’arrivo e la permanenza a Milano. Il Vademecum integra quanto previsto dal Protocollo ed è un documento molto utile per orientarsi al meglio, valido tanto per gli studenti che cercano alloggio quanto per i proprietari di immobili che spesso non sanno quali contratti applicare e come valutarne la validità e la convenienza”.

La presentazione del Vademecum vedrà la partecipazione di Beatrice Zanolini, componente del Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi; Stefano Ronchi, Prorettore all’internazionalizzazione Politecnico di Milano; Luca Martinazzoli, Direttore Milano&Partners; Fabio La Foresta, Advisor giuridico Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi; Andrea Painini, Presidente Anama Milano; Massimo Costa, Segretario Generale Rescasa Lombardia; Giuseppe Jannuzzi, Segretario Generale SUNIA.