Lukaku raccontato ai ragazzi: curiosità e imprese del grande campione nerazzurro

MILANO - Questa è la storia di un ragazzo altissimo per la sua età, con una passione sconfinata per il pallone, solare e gentile con tutti. Un figlio di immigrati congolesi, cresciuto in una casa popolare di Anversa, che una volta promise a sua madre: «Giocherò a calcio. Allora non dovrai più preoccuparti».

Questa è la storia di un campione impressionante che non ha mai smesso di puntare in alto, lasciando dietro di sé affetto, rispetto e tanti, tanti gol. Un cannoniere che ha sempre affrontato fallimenti e successi con una certezza: solo chi non si ferma mai raggiunge la vetta.

E per Lukaku, nonostante abbia riportato l’Inter sulla vetta d’Italia, la scalata non è ancora finita!

Emanuele Giulianelli in campo sarebbe un fuoriclasse... se il calcio si giocasse da fermi. Dato che non è così, Emanuele ha deciso di vivere il pallone da giornalista e scrittore. È corrispondente dall’Italia per la rivista FourFourTwo e nel 2020 è stato giurato per i prestigiosi FourFourTwo Awards. I suoi articoli e i suoi contributi sono apparsi sul Corriere della Sera, sulla Gazzetta dello Sport e su importanti testate internazionali come The Guardian, The Indipendent, fifa Weekly e bbc. Ibra raccontato ai ragazzi e Lukaku raccontato ai ragazzi sono i suoi primi libri per Il Battello a Vapore.