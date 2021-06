Italia -Galles: Roberto Mancini carica gli azzurri

E dalla serie "prevenire è sempre meglio che curare", il ct azzurro schiererà una formazione inedita. Fra le novità, c'è da registrare il cambio di turno nel reparto offensivo. Al posto della coppia composta da Insigne e Immobile, Mancini schiererà in campo dal 1', il duo Belotti-Chiesa. Spetterà a questa coppia dover proseguire anche la tradizione positiva agli azzurri per i precedenti confronti fra Italia e Galles. Fra questi il 4-1 rifilato ai gallesi, proprio a Roma, il 4 novembre 1969, nella gara valida per la qualificazione al Mondiale di Messico del 1970.

- "Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo sempre fatto, essendo offensivi e facendo le cose al meglio". Pur consapevole della scomodità dell'orario, a causa della concomitante ondata di calore che attraverserà Roma alla vigilia di Italia-Galles in programma alle ore 18 di domenica 20 giugno allo stadio Olimpico, Roberto Mancini ha ugualmente spronato i suoi uomini a cercare la terza vittoria consecutiva per consolidare la vetta del Gruppo A.