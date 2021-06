La Germania vince gli Europei U21

(ANSA /EPA)





Nel secondo tempo al 3’ la Germania passa in vantaggio con Nemecha velocissimo a superare in dribbling due difensori e a mandare il pallone in rete con un tiro di sinistro a porta vuota. Al 27’ Adeyemi va vicino al raddoppio. Per la Germania terzo Europeo Under 21 vinto nella sua storia.

Nella finale degli Europei Under 21 la Germania vince 1-0 a Lubiana in Slovenia col Portogallo. Nel primo tempo al 7’ Tomas del Portogallo con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 15’ Wirtz della Germania colpisce la traversa.