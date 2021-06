Lecce, il Palasummer colora l'estate in città

Da sabato 26 giugno fino a settembre, dalla cerimonia inaugurale (taglio del nastro alle ore 19, alla presenza dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci e del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini) al maxischermo per seguire Italia-Austria, passando per un’articolata programmazione di piccoli e grandi concerti, spettacoli di cabaret e altre manifestazioni gratuite per tutta la stagione estiva.









I NUMERI DEL PALASUMMER - Quattro macro aree divideranno l'intera superficie di Piazza Palio: l'area padel con 6 campi, di cui 5 indoor e 1 outdoor, circondati da una pista di atletica lunga 200 metri e da una tribuna della capienza di 1000 spettatori. Più di 1600 metri quadri saranno dedicati all'area ristoro, un tipico borgo salentino denominato “Pala Street” con botteghe artigiane e negozietti tipici ma soprattutto con la possibilità di degustare le eccellenze salentina dell'enogastronomia. Per finire con due aree prettamente ludiche: l'area spettacoli live, in grado di ospitare dai 400 ai 1.200 posti a sedere a seconda del tipo di serata in cartellone (in alcune occasione fino a 2.200 spettatori) e l'area giochi, il “Pala Bimbo” con giostre e attrazioni gonfiabili destinata al pubblico giovanissimo in cui sono previsti anche speciali eventi e spettacoli di magia, mascotte e animazione.



LA NOVITÀ DELL'ESTATE LECCE: IL PALAPADEL - Sei campi regolamentari, di cui 5 indoor, all'interno di una superficie completamente dotata di illuminazione, aperta sui lati e con sistema di ventilazione al fine di garantire il massimo comfort degli atleti. Sarà la location più importante dell'estate salentina, il luogo di punta per praticare lo sport del momento, sede di importanti grazie a tornei nazionali ed internazionali, con montepremi idonei ad attrarre giocatori professionisti da tutto il mondo. Nella stessa area sarà presente una pista di atletica (l'unica indoor nel Sud Italia) e un percorso fitness allestito con attrezzature idonee: tutti gli utenti, sportivi e professionisti, atleti agonisti e non professionisti di qualsiasi età, potranno tenersi in forma gratuitamente. Tutto nel rispetto delle disposizioni vigenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia come capienza di spettatori sia come dislocazione delle varie aree aperte al pubblico. Massima sicurezza, dunque, ma soprattutto sport e intrattenimento come emblema di questo periodo di ripartenza per tutto il territorio.

LECCE - Sarà l'evento della città di Lecce più atteso e importante dell'estate 2021. Il Palasummer di piazza Palio è pronto ad aprire i battenti, puntando a diventare il villaggio del padel più attrattivo del Salento: una struttura innovativa e aggregatrice di momenti di socialità, sport, divertimento per tutta la famiglia e per tutte le fasce d'età, il posto ideale per la pratica sportiva ma al contempo per gustare food di qualità con un cartellone di spettacoli che porteranno nel cuore del Salento nomi importanti, nazionali e internazionali, del panorama dello sport, della musica e dello spettacolo, della cultura.