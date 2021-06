Vaccini anti Covid: somministrate in Puglia 3.668.750 dosi

BARI - Sono 3.296.540 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89,4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.668.750).I centri vaccinali della ASL di Bari hanno ripreso oggi a ritmo serrato le somministrazioni di prime e seconde dosi: alle 14 sono state già registrate oltre 7mila vaccinazioni. Da questa mattina gli operatori sanitari - con un grande sforzo organizzativo - sono impegnati a recuperare le somministrazioni slittate ieri per mancanza di vaccini e ad assicurare ai cittadini le dosi programmate. L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo la capacità vaccinale degli hub per continuare a mantenere l’andamento spedito della campagna di immunizzazione contro il Covid in tutta la provincia, nel rispetto costante dei target e delle categorie fissate dal piano strategico regionale. Le operazioni – in tutti i punti territoriali - da Altamura a Monopoli - si stanno svolgendo regolarmente, nonostante un afflusso di utenti inevitabilmente maggiore rispetto alle giornate ordinarie e nonostante le difficoltà causate dal caldo delle ultime ore. Si vaccina dunque senza sosta e anche nella giornata di sospensione dell’attività degli hub – il 23 giugno – le somministrazioni non si sono fermate, grazie al supporto dei medici di Medicina generale che hanno effettuato circa 3mila vaccinazioni, per un totale di 988.844 vaccini finora erogati dalla azienda sanitaria barese.Proseguono le vaccinazioni anti Covid nella Asl di Brindisi con una media di 4mila dosi al giorno.Nei giorni scorsi sono state programmate sessioni dedicate ai fragili under 16, vaccinati con i loro caregiver, e agli adulti con malattie rare.Prosegue nella Asl Bt la campagna vaccinale. Si procede con le prime dosi e gli anticipi delle vaccinazioni Astrazeneca a Bisceglie: fino a venerdì dalle 15 alle 18 saranno vaccinati i cittadini che hanno fatto la prima dose di Astrazeneca dal 14 al 21 aprile. L' hub di Andria fino a sabato resterà aperto dalle 9 alle 13La campagna vaccinale in provincia di Foggia raggiunge un nuovo, importante, traguardo: superate le 500.000 dosi somministrate complessivamente. Con 333.650 somministrazioni la percentuale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose sale al 55%; sale al 27,9%, invece, la percentuale della popolazione che ha concluso il ciclo vaccinale (con 169.361 seconde dosi). Le attività vaccinali procedono senza interruzioni nonostante il grande caldo e gli inevitabili disagi ad esso collegati. Questo, grazie al forte senso del dovere degli operatori sanitari a cui si aggiunge il supporto di alcune amministrazioni comunali e associazioni presenti sul territorio che stanno fornendo i Punti vaccinali di sistemi di climatizzazione e ventilazione. Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno ricevuto la prima dose: 50.475 persone estremamente vulnerabili; 16.304 caregivers; 38.293 persone ultraottantenni (pari al 93,2% della popolazione vaccinabile); 51.669 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari al 90,5%); 62.935 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari all'86,4%); 66.328 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 72,7%); 47.257 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 54,8%); 32.763 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 46,1%); 32.164 persone di età compresa tra 29 e 17 anni. Hanno ricevuto la prima dose di vaccino 52 donne in gravidanza. Ad oggi i medici di medicina generale hanno somministrato, in tutto, 134.615 dosi di vaccino di cui 17.263 a domicilio. Presso l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal 14 al 18 giugno, sono state vaccinate 249 persone tra pazienti in cura e caregivers.Prosegue la campagna di vaccinazione antiCovid nei 12 Punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale, negli ambulatori e a domicilio: circa 5500 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri. 442 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 453 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 307 nel PTA di Gagliano del Capo, 378 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 405 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 485 nel Palazzetto dello Sport di Lecce, 498 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 364 nella Caserma Zappalà di Lecce, 284 nell'edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 204 nel Pta di Maglie, 298 nella RSSA comunale di Martano, 338 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 363 nel Centro Aggregazione Giovanile di Spongano, 66 nell'Ospedale di Copertino, 66 nell'Ospedale di Gallipoli, 82 nell'Ospedale di Scorrano, 182 nel Dea Fazzi e 388 dai Medici di medicina generale.Prosegue la campagna vaccinale anche in Asl Taranto: nella provincia jonica, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate, in totale, oltre 468mila dosi di vaccino. Rispetto a questo dato, quasi 165mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale. Nella giornata di ieri, sono state somministrate 17 dosi a domicilio e 280 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale, a vantaggio di pazienti fragili. Gli hub vaccinali di Taranto e provincia continuano regolarmente le attività della campagna vaccinale, come da prenotazioni dei cittadini e cronoprogramma. Stamattina sono state somministrate oltre 3.500 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 574 presso la SVAM, 357 dosi presso l’Arsenale e 415 dosi al PalaRicciardi; 449 dosi a Martina Franca, 368 dosi a Grottaglie, 367 dosi a Manduria, 548 dosi a Massafra, 431 dosi presso l’hub di Ginosa. Nel pomeriggio di ieri, invece, gli hub hanno registrato i seguenti dati: a Taranto, 216 all'Arsenale, 139 al PalaRicciardi e 158 alla SVAM; in provincia, 305 dosi a Martina Franca, 283 dosi a Manduria, 255 dosi presso l’hub di Ginosa, 50 a Grottaglie, 225 a Massafra. Presso l’hub Porte dello Jonio prosegue nel pomeriggio l’anticipazione delle seconde dosi di Astrazeneca per i cittadini di Taranto e ieri pomeriggio sono state vaccinate 917 persone.