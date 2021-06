Lecce, Marco Baroni è il nuovo allenatore

FRANCESCO LOIACONO - Marco Baroni 57 anni è il nuovo allenatore del Lecce. Ha firmato un contratto di un anno con possibilità di prolungamento fino alla stagione 2022/23. Lo ha comunicato la società giallorossa. E’ subentrato ad Eugenio Corini, esonerato dopo l’eliminazione nella semifinale dei play off da parte del Venezia neo promosso in A.

L’allenatore in seconda sarà Fabrizio Del Rosso, i preparatori atletici Giovanni De Luca Federico Di Dio e Andrea Petruolo. Il preparatore dei portieri sarà Luigi Sassanelli. Baroni nella stagione che si è conclusa il 10 Maggio ha allenato in B la Reggina. Con i calabresi ha raggiunto la salvezza. L’obiettivo di Baroni sarà di ottenere la promozione in A con i salentini a Maggio 2022.