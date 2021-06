Lino Banfi presenta 'Le molte vite di Lino Banfi'

Presente all'evento, oltre all'attore pugliese, anche l'autore del libro Alfredo Baldi, marito dell'attrice Milena Vukotic. Questa è stata l'occasione per Lino Banfi per sfoggiare la sua proverbiale ironia dichiarando: "Sono sempre stato uno che non sono mai stato né copertinabile, né scopertinabile e né tantomeno premiabile. Si premiano poco i film che incassano soldi", rivelando infine che "ci sono ancora giornalisti chi mi incontrano e mi dicono: 'Andavo a vedere i tuoi film di nascosto, altrimenti al Corsera e a Repubblica mi licenziavano'".

- E' stato presentato alla Casa del Cinema di Roma il libro biografico 'Le molte vite di Lino Banfi', che ripercorre l'iniziale carriera sacerdotale a cui era destinato, poi lasciata per seguire la sua vera vocazione, quella di fare l'attore, conquistando l'affetto degli italiani dagli esordi nell'avanspettacolo, nei cabaret, passando poi al cinema ed infine in tv.