Luisa Corna, online il video del nuovo singolo 'Come un uomo'

E' online su Youtube il video di “Come un uomo”, il nuovo singolo di Luisa Corna, brano che invita chi l’ascolta a riprendere coscienza di sé stessi e delle proprie particolarità, per trovare il proprio Universo e tornare ad essere più sociale e meno “social”, che Luisa ha scritto con Riccardo Brizi, tratto dal suo album “LE COSE VERE”, adesso disponibile anche in CD.

Nel brano protagonista è l’Uomo, inteso come persona, con tutte le eccezioni che lo contraddistinguono e lo rendono unico tra i suoi simili. Lo stesso Uomo che oggi, però, mette in discussione la propria individualità per essere accettato in una società illusoria, soprattutto quella virtuale dei social network, venendone infine sopraffatto e perdendosi al suo interno.

“Sono davvero felice di aver diretto il video di “Come un uomo” - afferma il regista Max Nardari - ci siamo trovati subito in sintonia con Luisa sia sullo stile e atmosfere che volevamo dare al video, che sul suo nuovo look sexy, rock e cyberpunk. Quando ho ascoltato il brano sono rimasto colpito dallo stile, ritmato e dance e, abbiamo pensato di raccontare il risveglio/incubo di una donna in un contesto in cui appaiono ballerini robotizzati e ologrammi con immagini futuristiche per dare un messaggio importante ai giovani, troppo assorbiti dal mondo virtuale a discapito della realtà.”