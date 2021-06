Oggi le manifestazioni per il Pride

Prenderà la parola all'Arco della Pace dove ci sarà l'evento conclusivo della Milano Pride Week.

ROMA - In sei città italiane, tra cui Roma e Milano, sono attese oggi gli eventi della comunità Lgbtqit. L'approvazione del ddl Zan, ancora all'esame al Senato, sarà tra le principali richieste dei partecipanti alle manifestazioni.Lo stesso deputato Alessandro Zan, relatore dell'omonimo disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ed esponente della comunità Lgbt sarà in piazza a Milano.