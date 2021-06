Ospedali Taranto, Perrini: “Domani a Castellaneta con il direttore sanitario della Asl per verificare la riorganizzazione post covid”

BARI - “Sulla carta è previsto che anche nelle strutture ospedaliere si organizzi la fase sanitaria post covid, vale a dire riprogrammare le visite di controllo ordinarie che sono state congelate per la necessità di concentrare tutte le attività al contrasto del coronavirus". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini."Ma la sensazione - prosegue - è che le lunghe liste di attesa rimangono lunghissime, le agende ancora poco operanti e i reparti che devono tornare alla loro originaria funzione ancora covid. Sono tante le segnalazioni che mi giungono in queste ore da cittadini, ma anche operatori sanitari. Per questo motivo ho deciso di constatare di persona. Domani mattina, alle 9, accompagnato dal direttore sanitario della Asl di Taranto, Vito Colacicco, sarò all’ospedale di Castellaneta, ma nei prossimi giorni a quelli di Martina Franca e Manduria. Voglio accertarmi di persona che ciò che viene con grande semplicità scritto nei provvedimenti della Asl, poi, venga con altrettanta semplicità tradotto nell’organizzazione sanitaria”, conclude.