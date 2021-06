Piero Pelù è pronto a infuocare l'estate molfettese con il suo tour "Gigante Live". Domenica 18luglio sulla Banchina San Domenico alle 21:30 ecco la tappa del concerto che il popolo del nord barese stava attendendo da luglio 2020.L'evento si inserisce nell'ambito dell'Over Sound Festival della città di Molfetta.Il cantautore fiorentino, classe 1962, saprà, come ci ha abituato, coinvolgere, infiammare, far ballare il pubblico della Banchina.I biglietti sono già in vendita sul circuito TicketOne. L'evento è organizzato dalla PDL Comunicazione & Eventi.