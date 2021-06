Petruzzelli: i prossimi appuntamenti fra la stagione concertistica e la rassegna in streaming 'Aus Italien'

(ph Clarissa Lapolla)

BARI - Per la Stagione Concertistica 2021 la Fondazione Teatro Petruzzelli propone: Mercoledì 30 giugno alle 20.00 il maestro Ton Koopman condurrà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Alexandra Dovgan (pianoforte).In programma: Concerto n. 23, in La maggiore, per pianoforte e orchestra, KV 488 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia n. 41, in Do maggiore, KV 551, “Jupiter” di Wolfgang Amadeus Mozart.Lunedì 5 luglio alle 20.00 il maestro Hans Graf dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista d’eccezione il pianista Michael Pletnëv.In programma: Ouverture dall’opera “Ruslan e Ludmilla” di Michail Glinka, Concerto in Sol maggiore, per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel e Sinfonia n. 8, in Sol maggiore, op. 88 di Antonín Dvořák.Biglietti in vendita online sul sito www.vivaticket.it e presso il botteghino del teatro aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00.I possessori di voucher potranno effettuare la conversione direttamente in botteghino o via mail, scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando foto o scansione del voucher e indicando il settore preferenziale e la data, i posti saranno assegnati dal botteghino in base alla migliore disponibilità.Prezzi: Platea, palchi primo e secondo ordine € 25,00Gradinate terzo, quarto, quinto ordine centrale € 15,00Palchi terzo e quarto ordine € 10,00Gradinata quinto ordine laterale e loggione € 10,00.Informazioni: 080.975.28.10.Ultimo appuntamento in streaming per la rassegna “Aus Italien: istantanee musicali di otto compositori italiani”Lunedì 28 giugno alle 20.30 Corrado Rovaris dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli nel concerto dedicato alle musiche di Silvia Colasanti. Voce recitante Maddalena Crippa.In programma di Silvia Colasanti: Orfeo, flebile queritur lyra, melologo per voce recitante e orchestra da camera (2017).È previsto anche un contenuto speciale, Visti da vicino, video incontri con chi fa musica oggi, un’occasione di approfondimento che propone una serie di interviste dedicate ai protagonisti del concerto, a cura del critico musicale Sandro Cappelletto.La prestigiosa rassegna “Aus Italien”, ricca di prime esecuzioni commissionate dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, prende il nome dal titolo del poema sinfonico di Richard Strauss ed è dedicata a otto compositori italiani di fama internazionale: Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele, Pasquale Corrado, Carlo Boccadoro, Michele dall’Ongaro, Caterina di Cecca, Luca Francesconi e Silvia Colasanti.I concerti, registrati al Petruzzelli con la presenza dei compositori, resteranno fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it ).