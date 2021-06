Piedigrotta barese '21, i nomi dei vincitori

BARI - Si è conclusa ieri l'edizione 2021 del tradizionale concorso letterario “Piedigrotta Barese”, organizzato dal direttore artistico del Gruppo Abeliano Vito Signorile in collaborazione con la Commissione consiliare Culture del Comune di Bari, presieduta da Giuseppe Cascella, nell'ambito del progetto decennale “oMaggio a Bari” sostenuto dalle numerose associazioni culturali della città metropolitana barese. La giuria, presieduta dal professor Aldo Luisi e composta da Giuseppe Cascella (che ha consegnato personalmente i riconoscimenti), Vito Signorile, dai professori Nicola Cutino, Marina Basile e dal consigliere comunale Filippo Melchiorre, ha assegnato i seguenti premi per ognuna delle Sezioni previste:Premio poesia: “Francesco Saverio Abbrescia”Sez. Opera Inedita1° - Emanuele Battista (“Nu scème”) 2° - Vincenzo Gallo (“A mamme”) 3° ex aequo - Francesco Milillo (“Nu’ gnore d’ Baar”) 3° ex aequo - Paolo Malerba (“La giostre”)Sez. Opera Edita1° - Vito Bellomo (“A Bbàr vècchj”) 2° - Emanuele Zambetta (“Tu vive jind'a mmè”)Premio canzone “Matteo Salvatore”1° - Massimo De Dominicis (“Oltre ‘u mare”) 2° - Duo Appunti di viaggio (“La canzone del Tic Tac”)La serata della Piedigrotta 2021 verrà presto trasmessa su RadioPopizzTv (canale 881 del digitale terrestre) e in streaming sui canali social del Teatro Abeliano.Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria artistico-organizzativa del Gruppo Abeliano al 392 4829890.