Più di 10 milioni di italiani non pagano l'Irpef

"Si tratta prevalentemente di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle soglie di esenzione", oppure "di coloro la cui imposta lorda si azzera per effetto delle detrazioni riconosciute dal nostro ordinamento". Insomma, da una parte c'è chi rientra nella così detta no tax area, dall'altra chi sfrutta le agevolazioni fiscali fino ad azzerare l'Irpef. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus "80 euro", i soggetti che di fatto non versano l'Irpef salgono a circa 12,8 milioni.



Il Mef analizza anche i dati per fasce di reddito: il 27% dei contribuenti, che dichiara circa il 4% dell’Irpef totale, si colloca nella classe fino a 15.000 euro; in quella tra i 15.000 e i 70.000 euro si posiziona il 70% dei contribuenti, che dichiara il 67% dell’Irpef totale, mentre solo circa il 4% dei contribuenti dichiara più di 70.000 euro, versando circa il 29% dell’Irpef totale.

ROMA - Non significa che queste persone sono evasori. Hanno redditi così bassi che, complici detrazioni e deduzioni, dichiarano meno della soglia imponibile. Ecco tutti i numeri sulla tassa sul reddito più 'pesante' in Italia.Quanto pagano in media gli italiani di tasse? Al netto degli effetti del bonus 80 euro, l'imposta netta Irpef risulta pari in media a 5.300 euro e viene dichiarata da circa 31,2 milioni di soggetti - specifica il Mef -, pari a circa il 75% del totale dei contribuenti. Circa 10,4 milioni di soggetti hanno un'imposta netta pari a zero.