Puglia: al via attività Antincendio boschivo, nasce nuova sala operativa regionale

Nell’occasione sarà inaugurata la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), recentemente ristrutturata e ubicata al primo piano della sede della Protezione Civile regionale.



La campagna A.I.B. vedrà il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del sistema di protezione civile (Vigili del Fuoco, Arif, Carabinieri Forestali, volontariato organizzato), coordinate dalla protezione civile regionale.



Per la Regione Puglia interverranno, oltre a Emiliano, il dirigente della Protezione Civile regionale Mario Lerario e il direttore generale dell’A.R.I.F. Francesco Ferraro. Inoltre, in rappresentanza delle altre strutture operative coinvolte, interverranno il generale Antonio Danilo Mostacchi per i Carabinieri Forestali e l’ing. Emanuele Franculli per i Vigili del Fuoco.

BARI - Oggi lunedì 14 giugno, alle ore 10.00, nella sede della Protezione Civile della Regione Puglia, in viale delle Magnolie 6/8 (zona industriale di Bari-Modugno) il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parteciperà all’avvio delle attività 2021 di Anti Incendio Boschivo per fronteggiare il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.