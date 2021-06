Speranza: "Battaglia incompiuta fino a quota zero morti"

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2021 - "Fino a quando il numero delle morti per Covid non sarà 'zero' in tutte le Regioni italiane ci sarà ancora una battaglia incompiuta. Ma rispetto a bollettini drammatici, con centinaia di cittadini che perdevano la vita, ora siamo in un altro periodo di questa battaglia. Ciò grazie anche all'approccio di gradualità che rivendico con forza, anche con il lungo confronto con gli scienziati. L'approccio di gradualità ha prodotto i numeri che tutti vediamo oggi". Così il ministro della Salute Roberto Speranza alla presentazione dello studio 'I Cantieri per la Sanità del Futuro' al Cnel. /