'StradaxStrada': dalla Regione Puglia 100 milioni di euro per strade e decoro urbano

BARI - “Strada x Strada” è il nuovo programma regionale straordinario che, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro, permetterà ai 257 Comuni pugliesi il ripristino di strade, piazze e marciapiedi. Un investimento eccezionale messo in campo dalla Giunta del Presidente Emiliano, su proposta del Vice-Presidente, Raffaele Piemontese, per migliorare il decoro urbano e la sicurezza dei nostri centri abitati.La misura prevede procedure semplificate, burocrazia zero e piena trasparenza nella gestione dei contributi. Su una piattaforma pubblica on line si potrà seguire l’andamento del grande cantiere che attraverserà tutta la Puglia.Il ciclo di opere sulle strade comunali promosso dalla Regione Puglia si concluderà entro la fine del prossimo anno. A partire dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i Comuni avranno 5 mesi di tempo per presentare uno o più progetti che, a pena di inammissibilità, siano esecutivi, quindi immediatamente cantierabili.All’inizio dei lavori, la Regione Puglia trasferirà ai Comuni, che saranno stazioni appaltanti, il 70% delle risorse riconosciute, il restante 30% sarà trasferito alla conclusione.I 100 milioni di euro sono stati ripartiti, per i 257 Comuni pugliesi, integrando due criteri oggettivi ponderati: il numero di abitanti al 1° gennaio 2020 ha pesato per il 55%, la superficie territoriale comunale per il 45%.I contributi ai Comuni della provincia di Taranto sono i seguenti: Avetrana €260.344, Carosino €119.148, Castellaneta €786.125, Crispiano €443.118, Faggiano €96.565, Fragagnano €122.491, Ginosa €736.913, Grottaglie €669.083, Laterza €579.046, Leporano €147.270, Lizzano €244.045, Manduria €836.269, Martina Franca €1.353.107, Maruggio €185.861, Massafra €740.841, Monteiasi €98.859, Montemesola €89.479, Monteparano €41.240, Mottola €710.006, Palagianello €207.155, Palagiano €382.714, Pulsano €200.160, Roccaforzata €39.121, San Giorgio Jonico €256.444, San Marzano di San Giuseppe €169.612, Sava €318.364, Statte €341.747, Taranto € 3.233.361,Torricella € 120.017.