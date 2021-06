L'ltalia è quasi interamente in zona bianca

Tutte le Regioni, tranne la Valle d'Aosta, si trovano nella fascia con minori restrizioni, ma anche nella sola rimasta gialla sparisce da oggi il coprifuoco. Ancora si discute, invece, di quando abolire l'obbligo di mascherine all'aperto.La data definitiva su questa disposizione non arriverà prima della prossima settimana e ancora una volta sarà il Comitato Tecnico Scientifico a fornire il proprio parere al Governo.Si torna gadualmente alla quasi normalità anche nei trasporti pubblici, dove in alcune Regioni già bianche - come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte - è stata anche 'allargata' la capienza dei bus, passando dal 50% all'80%. Ma la necessità di fissare "modalità e termini della permanenza dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto" resta al momento la priorità sulla quale si discute a livello nazionale.Dopo l'annuncio fatto dal premier Mario Draghi, è stato poi lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, a chiedere formalmente agli scienziati un parere ufficiale e definitivo. Gli esperti si riuniranno la prossima settimana per un primo incontro, dal quale non è ancora chiaro se possa già emergere un pronunciamento univoco.Sulla fine dell'obbligo di mascherina - per il momento solo negli spazi all'aperto - già ci sono alcune date possibili e si fa sempre più compatto il fronte di chi spinge per inizio luglio, forse il 5, o comunque non più tardi del 12 del prossimo mese.