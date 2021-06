Tennis: al Roland Garros Fognini eliminato nel terzo turno

Tra le donne nel terzo turno la bielorussa Victoria Azarenka vince 6-2 6-2 con l’americana Medison Keys. L’altra americana Serena Williams supera 6-4 6-4 l’americana Danielle Collins. La kazaka Elena Rybakina prevale 6-1 6-4 con la russa Elena Vesnina. La slovena Polona Hercog si aggiudica 6-3 6-3 l’incontro con la ceca Marketa Vondrousova. La rumena Sorana Cirstea batte 6-3 6-2 l’altra russa Daria Kasatkina.

- Nel terzo turno del torneo del Roland Garros a Parigi di tennis maschile Fabio Fognini eliminato 6-4 6-1 6-3 dall’argentino Federico Delbonis. Il ligure è in difficoltà col rovescio lungolinea. E’ efficace col dritto ma non basta per imporsi. Il tedesco Alexander Zverev vince 6-2 7-5 6-2 col serbo Laslo Djere. Il russo Daniil Medvedev supera 6-4 6-2 6-4 l’americano Reilly Opelka. Lo spagnolo Pablo Carreno Busta prevale 6-4 6-4 6-2 con l’altro americano Steve Johnson.