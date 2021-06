Roland Garros: Musetti e Sinner eliminati negli ottavi di finale

(via Roland Garros fb)





L’argentino Diego Schwartzman supera 7-6 6-4 7-5 il tedesco Jan Lennard Struff. Tra le donne negli ottavi di finale la ceca Barbora Krejcikova vince 6-2 6-0 con l’americana Sloane Stephens. L’altra americana Cori Gauff supera 6-3 6-1 la tunisina Ons Jabeur. La greca Maria Sakkari prevale 6-1 6-3 con l’americana Sofia Kenin.

Negli ottavi di finale del torneo del Roland Garros di tennis maschile Lorenzo Musetti eliminato dal serbo Novak Djokovic per il ritiro per l’infortunio di Musetti nel quinto set sul 4-0 per Djokovic, dopo che Musetti vince 7-6 7-6 il primo e il secondo set e che Djokovic si impone 6-1 nel terzo set e 6-0 nel quarto set. Jannik Sinner perde 7-5 6-3 6-0 con lo spagnolo Rafael Nadal.