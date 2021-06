Basket, Play Off la Virtus Bologna vince 83-72 fuori casa con l'Armani Milano"

(via Virtus Segafredo Bologna fb)





Terzo quarto, Ricci 43-41 Virtus. Teodosic, 47-44. Hunter, 54-51. Rodriguez impatta per l’ Armani, 54-54. Ancora Rodriguez, Milano trionfa 59-58. Quarto quarto, Alibegovic tripla 61-59 per gli emiliani. Teodosic, 64-60. Markovic, 67-63. Pajola, 70-63. Teodosic, 72-65. Ancora Teodosic, 77-68. Weems, 79-72. Belinelli, la Virtus Bologna vince questo quarto e 83-72 tutta la partita. Successo importante per gli emiliani che si portano sul 2-0 nella serie. Migliori marcatori, nella Virtus Teodosic 21 punti e Ricci 15. Nell’ Armani Milano Shields 16 punti e Rodriguez 13. Nella terza gara la Virtus Bologna giocherà mercoledì 9 Giugno alle 20, 45 in casa con l’Armani Milano.

Nella seconda gara della finale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile la Virtus Bologna vince 83-72 fuori casa con l’Armani Milano. Primo quarto, Weems 7-5 per gli emiliani. Belinelli, 11-6. Punter, 16-12 Armani. Shields, Milano prevale 21-16. Secondo quarto, Ricci impatta per la Virtus 21-21. Gamble, 23-21 per gli emiliani. Le Day tiene in gara l’Armani, ma 30-29 Bologna. Weems, 33-29. Tripla di Le Day, 35-33 per i lombardi. Shields, 39-35. Le Day, 41-37. Milano si impone di nuovo 41-40.