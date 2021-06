Turchia-Italia 0-3: esordio vincente per gli azzurri di Mancini

(via Nazionale Italiana di Calcio fb)

Esordio vincente per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini che, allo Stadio Olimpico, davanti a 16mila spettatori, ha battuto la Turchia 3-0. Dopo l’autorete di Demiral che ha sbloccato la partita, a completare il quadro dei marcatori sono stati Immobile e Insigne. L’esordio degli Azzurri è stato convincente con gli azzurri che non hanno regalato nulla agli avversari colpendo al momento giusto.Il primo tempo ha visto il netto dominio dell’Italia che ha cominciato a creare occasioni da rete sin dall’inizio del match. Numerose le occasioni capitate sui piedi degli azzurri che, tuttavia, non sono riusciti a battere Cakir. Nel corso dei primi 45 minuti di gara ci hanno provato Berardi, Insigne, Immobile e Chiellini. L’Italia ha creato numerosi pericoli alla nazionale turca protestando in due occasioni per due falli di mano, ma l’arbitro ha lasciato proseguire.Nella ripresa, è stata sempre l’Italia a dettare i tempi di gioco. Il gol dell’1-0 azzurro arriva al 52 con un’autorete di Demiral. Il vantaggio regala maggiore fiducia agli uomini di Mancini che alzano il ritmo mettendo nettamente in difficoltà la difesa avversaria. Il gol del 2-0 arriva al 66’. Berardi imbecca Spinazzola la cui conclusione viene respinta da Cakir. Sul pallone è arrivato Immobile il cui tiro buca la porta della Turchia. Al 79 è poi arrivato la rete del definitivo 3-0 con Insigne che con un tiro a giro sul secondo palo batte ancora Cakir.Con il risultato al sicuro, l’Italia ha continuato a giocare sul velluto. In pieno recupero, la Turchia ha creato un pericolo nell’area azzurra, ma prodigioso è stato il recupero di Chiellini. Grande vittoria per la Nazionale di Mancini che ha cominciato l’avventura europea nel migliore dei modi.