Al Conservatorio N.Piccinni 'Analisi musicale e processi cognitivi'

Il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari ha recentemente ospitato il convegno di studio (online) “Analisi musicale e processi cognitivi: la memoria nell’ascolto, nella performance e nell’apprendimento”, coordinato dalla docente Lilia Di Marco (Conservatorio di Musica di Bari). Il convegno è stato incentrato su tematiche interdisciplinari e ha presentato, quali relatori, docenti del Conservatorio di Musica di Bari e di alcune Università italiane. Il convegno, espressione del Progetto (Interdipartimentale) dei Dipartimenti di Didattica della Musica e dello Strumento, e di Teoria, Analisi, Direzione, e Composizione, del Conservatorio barese, è stato presieduto dal Prof. Mario Baroni, autore di testi di analisi cognitivista, revisore di testi di composizione musicale, esperto in comunicazione e meccanismi comunicativi, già docente presso l'Università di Bologna.Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Conservatorio di Bari, M° Corrado Roselli, si sono susseguiti gli interventi: La psicologia cognitiva per la didattica della musica: processi e modelli di memoria nell’insegnamento/apprendimento (prof. Mariantonietta Lamanna, docente di Pedagogia e Psicologia musicali per la Didattica); Il cervello musicale: paradigmi, tecniche e risultati sulle basi neurali della cognizione e memoria dei suoni (prof. Elvira Brattico, Università di Bari, Centro “Music in the Brain”, Università di Aarhus e Royal Academy of Music di Aarhus – Aalborg); Il seminario di Neuroscienze e musica: un’esperienza di formazione alla ricerca nel Conservatorio “Piccinni” di Bari (Luigi Mancini, Isabella Amato, Valentina Riondino); Abilità sensoriali e associazioni musicali nello studio del violino (prof. Fabio Cafaro, docente di Violino, coordinatore del Dipartimento Archi, Conservatorio di Bari); Pensiero, memoria, attenzione e conoscenza: esperienze personali di didattica emergenziale nelle discipline musicali (prof. Annamaria Bonsante, docente di Storia ed Estetica della Musica, Conservatorio di Bari); Le esperienze di percezione, ascolto, riconoscimento e attribuzione di significato nella musica elettronica del XXI secolo (prof. Francesco Maschio, docente di Musicologia Sistematica, Conservatorio di Pescara; prof. Simonetta Sargenti, docente di Storia della Musica, Conservatorio di Novara; partecipazione dei prof. Piersante Blasioli e Marco Ranalli, Conservatorio di Pescara).Tutte le produzioni culturali online del Conservatorio di Musica di Bari hanno riscosso numerose adesioni, ponendo le premesse per un brillante futuro prosieguo, avvalendosi della tecnologia informatica, che, anche in tempi non contemplanti emergenze, può consentire un’ampia partecipazione tramite la modalità online, e quindi eliminando spostamenti geografici spazio-temporali, spesso ostativi, di relatori e utenti provenienti da vari territori italiani, nonché mondiali.