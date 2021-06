UFO in Puglia, tra vecchie testimonianze e nuove rivelazioni

Nello specifico caso si trattava di un oggetto luminoso che, dopo aver stazionato in aria senza produrre alcun suono udibile, sarebbe schizzato via a velocità sorprendente, lasciando senza fiato il testimone dell'evento.



Tale segnalazione fu da me riportata sul “Giornale di Puglia” e ripresa da differenti organi di stampa, nonché dallo stesso Centro Ufologico Nazionale che riportò l'evento sul portale http://www.cunpugliabasilicata.it/.



Lo stesso anno, precisamente il giorno 8 dicembre 2014, raccoglievo un'altra testimonianza proveniente da Lecce, anch'essa riportata sul “Giornale di Puglia” e poi rimbalzata su altre testate giornalistiche.



In questo caso il testimone descrisse una luce rossa – arancione, molto intensa e fissa a mezz'aria che improvvisamente aumentò di quota ad altissima velocità. Questo corpo luminescente avrebbe poi effettuato un movimento orizzontale per poi accelerare improvvisamente è sparire nel nulla.



Anche in questo caso l'oggetto non avrebbe emesso alcun suono udibile ed il bagliore fisso ed accecante, nonché i precisi movimenti, fecero escludere l'ipotesi di una lanterna cinese che comunque si osservano numerose in zona soprattutto nel periodo estivo e raramente in quello invernale.



Perché rispolverare vecchie storie di UFO proprio in questo momento?



Tralasciando gli avvistamenti storici, che in Puglia sono numerosissimi e ben classificati, è di qualche giorno fa la notizia secondo cui il Pentagono avrebbe ammesso che molte testimonianze sugli UFO sono da considerarsi autentiche, i particolare un loro portavoce ha dichiarato - sulle immagini ormai virali che mostrano oggetti estranei che volano sulla base navale in California - “Posso soltanto dire e confermare che le foto e i video sono stati realizzati dal personale della Marina”.



Sono oggetti reali, seppur sconosciuti e misteriosi sui quali non bisogna scherzare e da prendere sul serio, ha ammesso Obama (ex presidente degli USA) alla Cnn, aprendo le porte a possibilità finora ritenute frutto di fantascienza o superstizione.



In realtà non possiamo ancora sapere se tali fenomeni possano o meno essere collegati all'esistenza degli alieni, come comunemente ipotizzato, ma tali autorevoli dichiarazioni dovrebbero farci riflettere tutti, soprattutto coloro che nel corso degli anni hanno deriso ed umiliato i testimoni di fenomeni ufologici, nascondendosi dietro un muro di cristallo formato dal comune pregiudizio scientifico che, purtroppo, spesso limita l'esplorazione di nuove ed affascinanti possibilità che potrebbero mutare drasticamente le nostre attuali conoscenze nel campo della fisica.