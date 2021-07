Al via le Olimpiadi di Tokyo: 11mila gli atleti in gara

TOKYO - Al via allo Stadio Olimpico la cerimonia di inaugurazione di Tokyo 2020 con un conto alla rovescia che ha aperto la lunga kermesse che, in un impianto senza pubblico, dà ufficialmente inizio alle Olimpiadi.Si aprono così ufficialmente oggi, con un anno di ritardo, le Olimpiadi di Tokyo, alla presenza dell'imperatore Naruhito.La 32ma edizione dei Giochi sarà senza pubblico e con distanziamento al villaggio degli atleti. Le competizioni si svolgeranno fino all'8 agosto ed in gara ci saranno 11mila atleti malgrado il virus, che continua a fare positivi. Via libera del Cio alla fascia arcobaleno, la Germania esulta: "L'amore vince sempre".Il presidente francese Macron è arrivato a Tokyo dove in serata parteciperà alla cerimonia di inaugurazione della XXXII Olimpiade. Nella notte italiana, intanto, la prima soddisfazione azzurra: il quattro di coppia del canottaggio ha centrato la qualificazione alla finale olimpica, in programma martedì 27 luglio.