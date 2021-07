Guida sicura sul monopattino: a Bari il primo evento di sensibilizzazione promosso da Bit Mobility e ACI Bari-Bat

BARI - Domani, sabato 24 luglio, dalle ore 20.30, in corso Vittorio Emanuele, nei pressi del cavallo di Ceroli, si terrà “Guida sicura con BIT”, l’iniziativa promossa da BIT Mobility, una delle aziende che gestiscono il servizio cittadino di monopattini sharing, per sensibilizzare gli utenti sul corretto uso del mezzo.Nel corso dell’evento, organizzato in collaborazione con ACI Bari-Bat, presso il gazebo saranno fornite informazioni utili a una guida sicura e date dimostrazioni pratiche sulle regole da rispettare - sicurezza stradale, divieti e norme di circolazione - a bordo di un monopattino. I cittadini interessati potranno anche effettuare un test drive dimostrativo con la supervisione degli organizzatori.Si tratta di una modalità concreta di informare e formare i cittadini ma, allo stesso tempo, di premiare i più affezionati: l’azienda ha infatti deciso di regalare un casco brandizzato ai 30 cittadini che, nel corso dell’ultimo anno, abbiano percorso più chilometri in monopattino sul territorio comunale. Per l’occasione verranno anche consegnati dei gadget omaggio brandizzati per tutti. L’evento sarà replicato il 6 agosto e il 18 settembre prossimi.“La mobilità elettrica fa parte ormai della nostra vita quotidiana ma, dal punto di vista della regolamentazione per una guida del mezzo in totale sicurezza, rappresenta ancora una novità - afferma Michela Crivellente, cofondatrice di BIT Mobility -. La sicurezza non dipende dal monopattino ma dalle persone che lo usano: è per questo che nella filosofia BIT Generation abbiamo deciso di investire nell’attività di divulgazione ed educazione all’uso di questo mezzo che sta rivoluzionando il modo di spostarsi nelle città”.“L’Automobile club di Bari e Bat - dichiara Maria Grazia De Renzo, direttrice dell’Aci Bari-Bat - è presente in tutti gli eventi che riguardano la mobilità, dalla micromobilità, come ad esempio in questo caso per i monopattini elettrici, ai kart fino allo studio attraverso convegni delle problematiche legate alla mobilità. Senza dimenticare l’automobilismo sportivo”.“Come Automobile club di Bari - sottolinea Francesco Ranieri, presidente dell’Aci Bari-Bat - abbiamo deciso da subito di aderire all’evento di BIT Mobility perché il tema dell’uso corretto dei monopattini elettrici è al centro del dibattito quotidiano ed è necessario diffondere una maggiore conoscenza delle regole basilari per l’uso in sicurezza di questi mezzi”.Il prossimo 7 agosto, invece, in largo Giannella e in piazza del Ferrarese, dalle ore 17, sarà Wind, altro gestore del servizio di monopattino sharing nella città di Bari, a promuovere le regole basilari per muoversi in sicurezza sui monopattini, oltre alle nuove offerte dell’azienda.“Per Wind la sicurezza alla guida dei nostri monopattini viene prima di ogni altra cosa - commenta Saverio Galardi, country manager Wind -. Lavoriamo tutti i giorni alla manutenzione dei nostri veicoli per garantire un alto standard di sicurezza. Saremo con uno stand a Bari per incontrare e assistere la cittadinanza nei corsi di guida sicura affinché il monopattino sia un mezzo sempre più usato da tutti i baresi”.“È necessario che questi dispositivi di micromobilità elettrica, sempre più diffusi per facilità di utilizzo e versatilità, vengano usati in modo e sicuro, nel rispetto delle regole del codice della strada e con la dovuta consapevolezza da parte degli utenti - conclude l’assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso -. Per questo, a nome dell’amministrazione comunale, ringrazio i gestori del servizio di monopattino sharing che hanno ritenuto di organizzare delle giornate di sensibilizzazione e di formazione rivolta a tutti i cittadini, specie i più giovani, perché possano sfruttare al meglio le opportunità legate a un sistema di mobilità sostenibile alternativo all’auto privata”.