Auto assessore all'Ambiente carbonizzata a San Severo

Atto vandalico a San Severo, dove è stata data alle fiamme l'auto dell'assessore all'ambiente Felice Carrabba, 38 anni, della cittadina foggiana. Le fiamme, oltre ad aver investito l'auto dell'assessore, avrebbero lambito anche un'altra auto parcheggiata in Vico Porta Lucera. Gli investigatori, che stanno facendo luce sull'accaduto, visionando le riprese delle telecamere di sicurezza nella zona hanno riscontranto la presenza di due persone che avrebbero cosparso l'auto con liquido infiammabile per poi fuggire via.