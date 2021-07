Bari laboratorio di idee per la Sanità

E’ stato ricordato il sacrificio dei medici scomparsi per la Covid, il ruolo fondamentale della professione medica e il primato della coscienza nelle scelte difficili che in questo periodo i medici sono chiamati ad assumere, ma anche, su suggerimento del prof. Boscia, la drastica riduzione delle libertà individuali, l’esclusione di umanizzazione, vicinanza psicologica, accompagnamento morale e spirituale, necessità di “care” ed i medici e gli operatori sanitari.



La pandemia da Covid 19 ha detto Boscia - ha ridotto drasticamente le libertà individuali, ha messo in crisi i sistemi di assistenza, ha alimentato in modo esagerato un burocratico sitteraggio dello Stato nei confronti di tutti i cittadini.



Dramma nel dramma la iperburocratizzazione ha reso complicata la vita quotidiana, la vita dei medici, i processi assistenziali che vedono ridotte le attività di soccorso anche per patologie gravi quali i tumori, con riduzione delle attività chirurgiche e assistenziali. In sofferenza poi, anche gli aspetti economici e le attività produttive nonché gli aspetti globali della vita personale.



La paura trasmessa a tutti include la collettività, i medici, gli operatori socio sanitari, i ministri di culto, presbiteri , soccorritori , care givers, e quanti chiamati ad avere rapporti di prossimità anziché di distanziamento.



In questo momento si è aggravata quella eclissi totale che, pur tipica del nostro tempo è diventata ancor più virale del virus.



Umanizzazione, vicinanza psicologica, accompagnamento morale e spirituale, necessità di “care” sono state pesantemente escluse da tutti quegli obbligatori percorsi virtuosi con rischi di “gnosticismo”, ed eclissi della fede e della communio. Boomerang dolorosi sono risultate tutte le conseguenze sanitarie, sociali della pandemia; di fatto sono mancate la benevolenza, la speranza e la visione cristiana della sofferenza che sono misura e criterio di ogni manifestazione umana.



Tutte le identità – ha continuato Boscia - sono state ferite, quella biografica fisica, cognitiva, sociale e spirituale della persona; la fede religiosa, sorgente di molte risorse interiori, è stata completamente dimenticata ed esclusa.



I confini della vita al nascere e al morire sono stati completamente ignorati. La paura trasmessa dai media e dalla comunicazione di massa ha costretto a vivere l’esperienza della pandemia in modo brutale, facendo emergere incertezze, egoismi e facendo perdere in molti la responsabilità di poter essere co-autori di un aiuto globale da offrire alla comunità.



Certamente abbiamo bisogno di aiuti materiali ed economici, ma non possiamo continuare ad essere privati di quegli aiuti spirituali che i curatori della emergenza hanno voluto cancellare.



In realtà quello che è mancato è l’aiuto per l’anima cosi come è mancata la attenzione complessiva a ogni possibile umano sostegno nelle specifiche dolorose esperienza di perdita dei congiunti che si sono allontanati da noi senza conforto, senza carezze e senza dirette preghiere, lasciando un dolore sordo, inarrestabile, che purtroppo continuiamo a vivere.



Oggi stiamo passando dalla acuta emergenza, alla cosiddetta fase 2 che certamente non può escludere una ripresa dei contagi, non essendosi completata la fase vaccinale.



In questo memento i medici e gli operatori sanitari, desiderano sottolineare a gran voce di non dimenticare mai più che tra i servizi essenziali alla persona v’è da includere il sostegno spirituale e religioso.



La Chiesa rivendichi la pienezza della sua autonomia i suoi spazi di libertà e di speranza, i suoi luoghi di aiuto di solidarietà di sussidiarietà di carità e misericordia.



Ogni persona – ha concluso il presidente Amci - deve essere aiutata a superare anche con la preghiera le tante fragilità e difficoltà: ogni fragilità deve poter fruire degli aspetti terapeutici della fede.



La Chiesa, che si è proposta attivamente in ogni percorso di tutela della vita, lo ha fatto con coerenti interventi etico- solidaristici morali e religiosi e di fede.



Gratitudine è stata espressa per tutte quelle diagnosi e terapie spirituali che non hanno riguardato solo gli ammalati, i fragili, e le periferie esistenziali, ma anche tutti i sani che in abbandono spirituale continuavano ad aver bisogno di aiuto.



Stato e Chiesa siano sempre ordini indipendenti e sovrani, in reciproca azione collaborativa per la salute fisica il primo e per la salvaguardia della salute spirituale. La Chiesa è chiamata alla cura dell’anima per il rispetto dell’unitotalità della persona, fatta di corpo, mente, fede e spiritualità.



I medici presenti hanno rivolto al Vescovo una specifica preghiera :che si vigili affinchè in sanità non compaiano rischi di diseguaglianza e che non si accentui quel divario tra Nord e Sud ormai consolidato. Nella organizzazione sanitaria si fermino le contraddizioni e si escluda nella azione medica la impropria aziendalizzazione che comporta discriminazioni e impropria velocizzazione delle prestazioni professionali nelle quali va privilegiata relazione, ascolto e comunicazione, competenza ,uguale accesso alle cure e alle terapie per tutti. Si tenga infine presente che la cura delle persone è cosa diversa della cura delle malattie.



il Dr. Vincenzo De Filippis, Presidente della Federazione Europea delle Associazioni Mediche Cattoliche (cui aderiscono 18 associazioni nazionali), ha illustrato le azioni in atto: 1. Creazione e sostegno alla Associazione Medica Cattolica d’Albania (con cui la Diocesi di bari ha forti legami); 2. Interventi in sede di Parlamento Italiano ed Europeo e Comunità Europea su tematiche sanitarie e bioetiche; 3. Contributo della FEAMC alla elaborazione del nuovo Codice di Etica Medica dell’Associazione Medica Mondiale (WMA); 4. Incontri periodici sulle tematiche sociale e sanitarie più rilevanti (migrazioni, ecumenismo, nuove povertà, tutela del creato, assistenza alle disabilità e alle fragilità, digitalizzazione, trans-umanesimo, ecc.) in città e capitali europee; 5. Promozione dell’associazioni mediche cattoliche in nazioni ancora prive; 6. Collaborazione con i Dicasteri Vaticani e con la Pontificia Accademia della Vita; 7. Contributi presso organismi internazionali dove accreditati come osservatori (FAO, ONU, OMS); 8. Declinazione nelle organizzazioni sanitarie europee delle Encicliche e degli insegnamenti del Magistero; 9. Promozione di iniziative di assistenza sanitaria e di solidarietà.



Padre Arcivescovo Mons. Satriano ha colloquiato a lungo e ripreso i vari temi augurandosi di poter continuare un proficuo e duraturo colloquio con iniziative di collaborazione e di promozione reciproca.



presenti i Professori: Anelli (Presidente FNOMCEO) Boscia (Presidente Nazionale AMCI) ,De Filippis(Presidente Federazione Europea FEAMC) Agostini(Presidente AMCI Diocesi di Bari), Simonetti e Mons. Nicola Colatorti (Assistente Spirituale).



I medici hanno ringraziato l’Arcivescovo per il servizio che la Diocesi ha reso verso le fragilità e le solitudini. Il dr De Filippis ha sottolineato il contributo dei medici cattolici europei alla elaborazione del nuovo Codice di Etica Medica dell’Associazione Medica Mondiale e la promozione di iniziative di assistenza sanitaria e di solidarietà nei Paesi poveri.



L’Arcivescovo si è interessato ai vari temi ed ha offerto possibilità di interventi orientati alla opportuna soluzione.





