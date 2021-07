TEDxPutignano, il conto alla rovescia è iniziato

PUTIGNANO (BA) – Il conto alla rovescia per il primo evento TEDx a Putignano è iniziato. Il 17 luglio il laboratorio urbano I MAKE accoglierà pubblico e speaker profondamente diversi per provenienza, professione e area tematica che si alterneranno sul palco fornendo spunti di riflessioni legati alla propria esperienza sul tema “la bellezza come atto di rivoluzione gentile”.

È questo il tema del TEDxPutignano 2021, il primo in assoluto organizzato nella città della cartapesta e del Carnevale. «Bellezza come atto di rivoluzione gentile che sta già mostrandosi in tutte le sue forme. In questi mesi di preparazione all’evento – commentano le organizzatrici – abbiamo percepito e continuiamo a percepire un grande entusiasmo e un grande fermento intorno a noi. Tanti compagni di viaggio e tanti amici ci stanno accompagnando nel percorso verso il TEDxPutignano, con la loro passione, creatività, impegno. Ed è grazie a tutti loro, e all’energia positiva che sprigionano, che possiamo annunciare con grande orgoglio che l’evento è sold out. A dimostrazione non solo che il lavoro di squadra vince, ma anche che c’è tanta voglia di ritornare a viverci, di scoprire o riscoprire la bellezza».

La bellezza può essere intesa e percepita in diversi modi, dalla bellezza fisica a quella paesaggistica, da quella culturale a quella dell’uguaglianza e dell’inclusione sociale. Tra gli ospiti presenti, a coniugare la bellezza alla formazione sarà la voce e l’esperienza di Gianna Mazzini, scrittrice, regista e fondatrice con Giovanna Galletti di Labodif, Istituto di Formazione e Ricerca Sociale. La sua passione è riscrivere la realtà attraverso lo sguardo della differenza tra maschi e femmine, esercizio di svelamento capace di far sbocciare e praticare un altro possibile mondo. Chiave di accesso a questo nuovo orizzonte sono le parole e la loro riscrittura. Il tema del suo TEDx sarà la formazione, termine nel quale si possono far rientrare tanti ambiti, fra cui certamente il formare al valore della differenza tra uomini e donne. Imparare che questa differenza è un valore – e non necessariamente un terreno di scontro - necessita di un percorso che insegni a mettere in dialogo due mondi, dando loro pari dignità, e rendendo possibile quell’empatia reciproca che trasforma lo scontro in dialogo, anche attraverso l’uso più consapevole del linguaggio.

Grazie alla natura versatile del concetto di bellezza e ai contesti di riferimento degli speaker, il pubblico potrà riavvicinarsi alla bellezza nelle sue diverse forme e utilizzarla nel quotidiano per creare un mondo più vivibile, rispettoso e giusto. Perchè TEDxPutignano, l’evento dal carattere internazionale che la cittadina pugliese è pronta ad accogliere, è proprio questo: raccontare un mondo che va in una direzione diversa (e più sana) rispetto a quello che ci viene spesso proposto dal contesto che viviamo; presentare idee che aiutino, nel quotidiano, a cambiare paradigma, a modificare il nostro modo di vivere, a correggere il tiro in una direzione che sia maggiormente etica e rispettosa del luogo che abitiamo e degli esseri viventi con cui lo condividiamo.

