Bari, al Redentore un nuovo appuntamento del festival “Del Racconto, il Film” con Pif e Marco Lillo

BARI - Domani, venerdì 9 luglio, alle ore 19, nel cortile del chiesa del Redentore, si terrà un nuovo appuntamento del festival Cinema&Letteratura “Del Racconto, il Film”, organizzato dalla cooperativa sociale I Bambini di Truffaut e sostenuto, tra gli altri, dal Comune di Bari.Il programma prevede la presentazione del libro dello scrittore e regista Pif e del giornalista Marco Lillo “Io posso. Due donne sole contro la mafia”, un romanzo che intende cambiare il finale della storia di due sorelle finite al centro di una stretta tra la mafia, che le perseguita, e lo Stato, che non le considera vittime.A seguire, andrà in scena lo spettacolo di teatro civile “Farfalle” di Ilaria Cangialosi, organizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che racconta la storia delle quattro sorelle Mirabal attraverso una ricerca storica accurata.All’incontro parteciperanno: Pif e Marco Lillo, la docente di Letteratura italiana dell’Università Aldo Moro di Bari Lea Durante, la regista Ilaria Cangialosi e le attrici Sara Bevilacqua, Arianna Gambaccini e Angela Iurilli.: 342.662.41.10; https://www.ibambiniditruffaut.it/