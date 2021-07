Barletta, al via il triduo di preparazione per la festa di Sant’Anna

BARLETTA - Ha preso il via il 23 luglio nella parrocchia di Santa Maria della Vittoria – ex Chiesa di San pasquale - il Triduo di preparazione della festa in onore di Sant’Anna – nella tradizione Cristiana, moglie di Gioacchino e madre di Maria Vergine – che culminerà nel giorno della festa a Lei dedicata il prossimo 26 luglio.Il Triduo è iniziato il 23 luglio quando, dopo la recita del Santo Rosario delle ore 17:30, è seguita la messa e preghiera e quindi la Venerazione della Sacra Immagine – ore 18:00 - con la consegna dei ceri da far ardere nelle proprie abitazioni. Questo il programma che si ripeterà anche nelle giornate del 24 e 25 Luglio.Si arriva quindi al giorno della festa – 26 luglio – quando sin dalle ore 7:00 alle ore 9:00 ci sarà la Venerazione della Sacra Immagine di Sant’Anna, e anche qui avremo il momento della consegna dei ceri, faranno seguito quindi ben due sante Messe – alle ore 9.00 e alle ore 10.30 – cui farà seguito la benedizione delle gestanti. Il tutto volgerà al termine nella serata del 26 luglio quando alla recita del Santo Rosario delle ore 17:30 farà seguito la Santa Messa solenne.«Sant’Anna è la festa di tutte le mamme, è la festa di chi lo è, di chi lo sarà e di tutte coloro che hanno nel loro cuore un senso materno, soprattutto la festa di San’Anna e San Gioacchino è la festa di tutti i nonni cogliamo quindi l’occasione di questo giorno per ringraziare Dio di questo dono…», queste le parole di don Nardino Doronzo amministratore parrocchiale della Parrocchia di San pasquale cui fanno seguito quelle di Luigi Bruno presidente dell’organizzazione della festa: «La Venerazione verso Sant’Anna da parte dei barlettani è un qualcosa che si perde sin dalla notte dei tempi. Non perdiamo occasione nei giorni della sua festa di rinnovare l’antico amore del popolo barlettano verso la Madre di Maria e la Nonna di Gesù…».