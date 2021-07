Serie C: il Monopoli acquista Viteritti

Il direttore sportivo Marcello Chiricallo vuole rinnovare per due anni il contratto al difensore Mario Mercadante il cui vincolo è scaduto il 30 giugno. Confermato il difensore del Burkina Faso Abdoul Guiebre.



L’ amministratore unico Alessandro Laricchia sta allestendo con Chiricallo una squadra che ha come obiettivo la salvezza ma non rinuncia se c’è la possibilità a qualificarsi ai play off.

- Il Monopoli acquista il centrocampista Orlando Viteritti 27 anni dal Potenza. Contatti col portiere Leonardo Loria della Juventus. Trattativa per il portiere Roberto Taliento del Sud Tirol. Interesse per il portiere Nicolas Oliveto della Juventus Under 23.