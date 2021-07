Basket, l'Armani Milano acquista Melli

FRANCESCO LOIACONO - L’Armani Milano acquista Nicolò Melli 30 anni dal Dallas. Il cestista che giocherà nell’ Italia di basket alle Olimpiadi di Tokyo firma per tre anni. Ingaggiato Giampaolo Ricci 29 anni dalla Virtus Bologna. Firma per due anni. Interesse per l’americano Troy Daniels dei Denver Nuggets.

Risolto il contratto con l’altro americano Zach Le Day dopo una sola stagione. Non rinnovato il contratto all’americano Kevin Punter. Il vincolo è scaduto il 30 Giugno. Ma nonostante continue trattative Punter va via da Milano perché l’ ingaggio è molto alto per la società lombarda.