Nella finale del torneo di Wimbledon l’australiana Ashleigh Barty vince 6-3 6-7 6-3 con la ceca Karolina Pliskova. Primo successo in carriera a Wimbledon per la Barty. Una tennista australiana non vinceva sull’erba dal 1980 quando trionfò Evonne Goolagon. La Barty è stata molto efficace col servizio. La Pliskova si è opposta bene con i lungo linea ma non è stato sufficiente per prevalere.