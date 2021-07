Calciomercato: il Taranto interessato a Nobile e Longo

Il trequartista ivoriano Aboubakar Diaby avrebbe richieste in A e in B. Il centrocampista Massimiliano Marsili dovrebbe lasciare il Taranto e trasferirsi all’ Arezzo o alla Cavese in D. La mezzala Fernando Tissone potrebbe lasciare la città dei due mari e andare in Spagna. Quasi sicuramente l’attaccante argentino Gaston Corado e il centravanti Antonio Santarpia resteranno al Taranto.

- Il Taranto è interessato al portiere Tommaso Nobile della Sambenedettese. Trattativa con per il centrocampista Lorenzo Longo del Lavello. Contatti col Bari per l’esterno Francesco Bolzoni. Tornerà all’ Empoli il portiere Alex Sposito per fine prestito. Forse i toscani lo cederanno al Pontedera in Serie C.