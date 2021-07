Basket: l'Happy Casa Brindisi acquista Nathan Adrian

FRANCESCO LOIACONO - L’ Happy Casa Brindisi ha acquistato l’americano Nathan Adrian 26 anni dall’MBC Mykolaiv, una squadra dell’ Ucraina. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. L’ altro americano Nick Perkins 28 anni ha rinnovato il contratto con l’ Happy Casa Brindisi per due anni, fino al 30 Giugno 2023.

Il direttore sportivo Simone Giofrè ha dichiarato: “ Riavere Nick con noi significa continuare nel percorso di crescita di un giocatore che nel suo primo anno in Europa ha dimostrato notevoli miglioramenti. Nick si è sempre mostrato entusiasta per la possibilità di rimanere ancora a Brindisi e questo ha fatto la differenza per trovare un nuovo accordo”. L’americano D’Angelo Harrison è stato ceduto al BC Prometey in Ucraina. Potrebbero essere confermati Alessandro Zanelli Mattia Udom e Riccardo Visconti.