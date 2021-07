Basket, Preolimpico: la Serbia vola in semifinale

Nella seconda partita la Serbia supera 83-76 le Filippine e si qualifica per la semifinale. Il primo quarto termina 22-16 per la Serbia. Il secondo quarto si conclude 45-34 per la Serbia. Nel terzo quarto la Serbia trionfa 67-62. Migliori marcatori, nella Serbia Marjanovic 25 punti e Dobric 16. Nelle Filippine Kouame 17 punti e Heading 13. Nella semifinale la Serbia giocherà oggi alle 16 col Portorico.

Nella prima partita del girone A del preolimpico di basket a Belgrado la Serbia vince 95-76 con la Repubblica Dominicana. Il primo quarto termina 31-23 per la Serbia. Il secondo quarto si conclude in parità, 47-47. Il terzo quarto vede il trionfo della Serbia 67-66. Migliori marcatori, nella Serbia Marjanovic 18 punti e Petrusev 17. Nella Repubblica Dominicana Liz e Torres 16 punti.