Basket, Preolimpico: l'Italia vince 20-0 a tavolino col Senegal e vola in semifinale

(via Italbasket fb)

- Nella prima partita del torneo preolimpico di basket maschile l’Italia vince 20-0 a tavolino a Belgrado col Senegal e vola in semifinale. Il successo degli azzurri è stato deciso dalla Fiba per la rinuncia del Senegal a partecipare al Torneo per la positività al Covid di quattro cestisti. L’ Italia giocherà oggi alle 16,30 col Portorico per decidere chi arriverà primo nel girone B. Anche il Portorico vince 20-0 a tavolino con il Senegal e si qualifica per la semifinale.