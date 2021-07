Euro '21: governo Gb invita tifosi inglesi a non recarsi a Roma

Molti supporter inglesi potrebbero non arrivare a Roma per questo motivo. La sottosegretaria al Commercio del Governo inglese Anne Marie Trevelyan ha dichiarato: “La nostra richiesta è di tifare l’Inghilterra da casa ed esultare davanti alla TV”.

- Il Governo britannico ha invitato i tifosi inglesi a non andare a Roma sabato 3 Luglio per il quarto di finale degli Europei con l’Ucraina per evitare il diffondersi in Italia della variante delta inglese. Chi arriverà in Italia dall’Inghilterra dovrà restare in quarantena per cinque giorni.