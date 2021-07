NAPOLI - Momenti di tensione a Napoli dove circa 200 dei 300 lavoratori licenziati dell'azienda di elettrodomestici hanno occupato i binari dell'Alta velocità della stazione centrale di Napoli. Enormi le ripercussioni sul traffico ferroviario.Diversi lavoratori indossano la maglia bianca con la scritta «Whirlpool Napoli non molla» che ha caratterizzato tutte le forme di protesta messe in atto negli ultimi due anni. I lavoratori si sono poi spostati prima all'interno della stazione, poi in piazza Garibaldi dove ora stanno attuando un blocco stradale.