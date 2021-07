Calciomercato: il Foggia interessato al centrocampista Antonio Romano

Contatti con l’esterno Mattia Zanini della Paganese. Interesse per l’attaccante Jacopo Manconi dell’ Albinoleffe e per la punta Alessandro Gatto del Catania. Probabili le conferme del difensore Vincenzo Garofalo e del centrocampista Biagio Morrone.

Il Foggia è interessato al centrocampista Antonio Romano della Turris. Contatti col difensore Toni Markic, svincolato dalla Viterbese. Trattativa per il terzino Luigi Carillo della Casertana. Interesse per il difensore Alessandro Ligi della Triestina e per il centrale Mattia Tonetto del Frosinone.