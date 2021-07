Calciomercato: il Foggia interessato a Martinez e Ilari

Si punta a tesserare il trequartista Ferdinando Del Sole della Juventus Under 23. Tentativo per il portiere Alessandro Farroni della Reggina. Zeus è il nuovo sponsor tecnico del Foggia per il prossimo campionato di Serie C. Firmato il contratto per un anno con questa azienda.

Interesse del Foggia per il portiere spagnolo Miguel Angel Martinez del Catania. Contatti col Teramo per il centrocampista Carlo Ilari. Trattativa con il trequartista Alessandro Mastalli della Juve Stabia. Il nuovo tecnico Zdenek Zeman avrebbe richiesto l’esterno Michele Emmausso dell’ Ancona-Matelica.