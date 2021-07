Calciomercato: il Monopoli interessato all'attaccante Soleri del Padova

Il Monopoli è interessato all’attaccante Edoardo Soleri del Padova. Trattativa con il Savoia per il difensore Mario Mercadante. Contatti con la Juventus per il portiere Leonardo Loria. Interessa il portiere Michele Avella della Casertana. Il direttore sportivo Marcello Chiricallo incontrerà presto la punta Cristian Bunino per il rinnovo del contratto.

Si punta a farlo firmare per tre anni. Si cercherà di confermare il centravanti Ernesto Starita e l’attaccante Andrea De Paoli. Andrà via da Monopoli il portiere Pietro Menegatti. L’amministratore unico Alessandro Laricchia e il direttore sportivo Chiricallo dovranno allestire una squadra competitiva per raggiungere la salvezza e cercare se ci sarà la possibilità di qualificarsi ai play off.