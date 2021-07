Basket, Happy Casa Brindisi: Gaspardo rinnova il contratto fino al 2023

(via Happy Casa Brindisi fb)

FRANCESCO LOIACONO - Raphael Gaspardo ha rinnovato il contratto con l’ Happy Casa Brindisi fino al 30 Giugno 2023. Il contratto scadeva il 30 Giugno 2022. Decisiva la volontà del giocatore di restare a Brindisi. Nella stagione terminata a Giugno Gaspardo ha ottenuto medie di 8.0 punti. Ha totalizzato 2.6 rimbalzi e fornito 0.6 assist a partita. Nei prossimi giorni il direttore sportivo Giofrè incontrerà Alessandro Zanelli per trovare l’ intesa per rinnovare il contratto che scade il 30 Giugno 2022.

Il cestista sarebbe stato richiesto dalla Reyer Venezia e dal Pesaro ma si cercherà di farlo rimanere in Puglia. Contatti con Mattia Udom Derek Willis e Nick Perkins per rinnovare il contratto. Con il primo il vincolo scade a Giugno 2022. E’ stato richiesto dal Brescia. Con Willis il contratto è scaduto il 30 Giugno. Anche con Perkins il vincolo è scaduto lo scorso 30 Giugno. L’americano Darius Thompson dopo due anni andrà via da Brindisi. Il direttore sportivo Giofrè è attivo sul mercato per allestire una squadra competitiva per disputare una grande stagione in A/1, Coppa Italia e Champions League.