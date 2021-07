Caravelle, esordio nella musica con il brano 'Vieste'

Come nasce Vieste?

Il singolo nasce durante una vacanza a Vieste la scorsa estate. Sentivo il desiderio di comporre qualcosa di leggero e spensierato, così mi sono lasciato ispirare da ciò che avevo intorno.

Da cosa deriva il tuo nome d’arte?

"Caravelle" nasce per gioco, più precisamente da una frase della mia prima canzone, che non è mai stata prodotta. Il verso recitava "come Caravelle viaggiamo tra le stelle" ed insieme agli amici volevo deciderne il titolo. Proposero fin da subito proprio "Caravelle", ma da quel momento in poi "Caravelle" non fu più il titolo, bensì il mio soprannome scherzoso. Quindi è diventato poi il nome d'arte.