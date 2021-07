Disney lancia il video multilingua di 'Starting Now': per l'Italia c'è Noemi

Disney EMEA ha riunito 15 diverse cantanti di tutto il mondo per realizzare una nuova versione della canzone originale, Starting Now, colonna sonora della campagna globale Noi Principesse Sempre.

La canzone, ispirata alle Principesse e Regine Disney, celebra le eroine che ogni giorno riempiono il mondo di coraggio e gentilezza. Prodotta dal candidato al Grammy Award Oak Felder e scritta da Jason Mater, Jordan Powers e Darren Criss, Starting Now è stata rilasciata dall’etichetta Walt Disney Records lo scorso 21 maggio nella sua versione originale in lingua inglese, interpretata dalla superstar globale e vincitrice del Grammy Award, Brandy. Successivamente, diverse artiste di tutto il mondo hanno inciso la loro versione in lingua locale. Protagonista d’eccezione per l’Italia è la cantante Noemi che ha interpretato la versione italiana Un Nuovo Inizio, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Disney ha riunito 15 tra queste cantanti per registrare una versione multilingua: ogni interprete la canta nella sua lingua originale. Queste le artiste presenti nel video: Brandy – Inglese; Noemi – Italiano; Leslie Clio – Tedesco; Cerise Calixte – Francese; Nerea Rodríguez – Spagnolo (Spagna); Karol Sevilla – Spagnolo (America Latina); Agnes Nunes – Portoghese; Mimi Korg – Russo; Alicja Szemplińska – Polacco; Krisiya – Bulgaro; Feli – Romeno; Gioia Parijs – Olandese; Ailee – Coreano; Eden Alene – Ebraico e Stefania – Greco.