Euro '21: la Spagna vince 4-2 ai rigori con la Svizzera e vola in semifinale

(via Selección Española de Fútbol Fb)





Nel secondo tempo al 23’ pareggia Shaqiri, tiro a porta vuota su cross di Freuler. Necessari i tempi supplementari. Nel primo tempo supplementare al 2’ Moreno della Spagna con un tiro di destro non inquadra la porta. Nessuna emozione nel secondo tempo supplementare.





Si va ai rigori. Per la Svizzera decisivi gli errori di Schar parato dal portiere Simon, Akanji parato da Simon e Vargas che tira alto. Per la Spagna determinanti i rigori realizzati da Olmo Moreno e Oyarzabal. Nella semifinale la Spagna giocherà martedì 6 Luglio alle 21 a Londra contro l’ Italia o il Belgio.

- Nei quarti di finale degli Europei la Spagna vince 4-2 ai rigori a San Pietroburgo con la Svizzera e si qualifica per la semifinale. Nel primo tempo all’ 8’ la Spagna passa in vantaggio. Zakaria devia nella propria porta su un tiro al volo di sinistro di Jordi Alba. Al 22’ Seferovic della Svizzera non concretizza una buona occasione. Al 25’ Azpilicueta della Spagna non riesce a schiacciare di testa in porta.