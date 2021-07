De Luca: "Calo vaccini per rottura rapporto fiducia cittadini-Stato"

(Agenzia Vista) Sorrento, 02 luglio 2021 - "Ho avuto modo di dire che sulla vicenda Astrazeneca stavamo minimizzando, che avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, ma siamo obbligati a far finta che vada tutto bene. Quando la popolazione era disposta a vaccinarsi non avevamo le dosi, poi c'è stato il disastro comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero della Salute e dal Commissariato, perché su Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato è evidente che la gente non ha più disponibilità a vaccinarsi. Oggi siamo in una situazione grave che viene ancora minimizzata, anche dal commissario". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sul palco della tre giorni di Alis a Sorrento (Napoli). /