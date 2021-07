Euro '21: l'ltalia la spunta ai rigori e vola in finale

(via Nazionale Italiana di Calcio fb)





- L’Italia vola in finale al termine di una lunga e sofferta semifinale contro la Spagna. Ai calci di rigore, gli Azzurri di Roberto Mancini, nonostante la stanchezza e il primo errore di Locatelli, riescono nell’impresa di regalare la finale all’Italia dedicando la vittoria a Spinazzola che, da lontano, ha fatto il tifo per i compagni. Sin dai primi minuti di gara, l’Italia aveva capito che avrebbe sofferto per riuscire a staccare il biglietto per la finale di Wembley di domenica 11 luglio, ma lo spirito di sacrificio di tutto il gruppo ha avuto la meglio su una Spagna che non si è arresa fino all’ultimo calcio di rigore.Il primo tempo è stato sofferente per gli azzurri che hanno subito l’iniziativa spagnola. Al 15’ la Spagna ci prova con Feran Torres la cui conclusione finisce di poco a lato. L’Italia reagisce e, al 21’, ci prova con un’azione combinata di Emerson e Immobile, ma è la Spagna ad andare vicina al vantaggio con Dani Olmo che si ritrova la palla sul dischetto calciando e facendosi fermare solo dai riflessi di Donnarumma. Il primo tempo finisce così sullo 0-0.Nella ripresa la partita cambia radicalmente. Dopo un’azione pericolosa della Spagna, è l’Italia a trovare il gol al 60’ con Chiesa: Insigne vede Immobile che viene anticipato; la palla finisce sui piedi di Chiesa che calcia con il destro battendo Simon. La Spagna, però, non si arrende. Luis Enrique cerca di dare la scossa ai suoi inserendo Morata dai cui piedi arriva il gol del pareggio all’80’. Dopo vari tentativi di Spagna e Italia, si passa direttamente ai supplementari. Durante i trenta minuti extra è la Spagna a creare le occasioni più pericolose. L’Italia, nonostante la stanchezza, regge, ma anche dopo 120 minuti il risultato è fermo sull’1-1. Diventano così decisivi i calci di rigore.Il primo a presentarsi sul dischetto è Locatelli che sbaglia così come Olmo. Poi una serie di rigori tirati perfettamente. Segnano Belotti, Moreno, Bonucci, Thiago e Bernardeschi. Morata, l’autore del gol dell’1-1, si lascia ipnotizzare da Donnarumma. Diventa decisivo Jorginho che si presenta sul dischetto sfoggiando tranquillità: dai suoi piedi parte l’ultimo calcio di rigore che finisce alle spalle di Simon regalando la finale degli Europei all’Italia e domenica, a Wembley, contro gli azzurri, ci sarà una squadra tra Danimarca e Inghilterra.